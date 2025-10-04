دي بي ورلد – مصر تحتفل بافتتاح المعامل المركزية الصناعية المتكاملة بميناء العين السخنة

استقبلت "دي بي ورلد – مصر"، المشغّل العالمي لميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارات والهيئات الاقتصادية والرقابية، وحضر كذلك ممثلون بارزون عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية، وعدد من كبرى الشركات المستوردة، إلى جانب ممثلي شركات الفحص العالمية المعتمدة، وذلك خلال جولتهم التفقدية قبل افتتاح المعامل المركزية الصناعية المتكاملة بميناء العين السخنة.



استمع الوزير إلى عرض تقديمي من شركة موانئ دبي العالمية حول أحدث الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع.



وتضمن العرض استعراض منظومة المخاطر المشتركة الجديدة، والتي تربط بين جميع الجهات المعنية بالتعامل مع البضائع الواردة والمصدّرة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والدقة.



كما استعرض العرض ميكنة دورة الصادر المطوّرة، والتي تشمل كافة الجهات العاملة في منظومة التصدير، إضافة إلى التكامل الإلكتروني مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.



ويهدف هذا المشروع الرائد إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الفحص الصناعي والتأكد من مطابقة المنتجات لأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، بما يسهم في تسريع زمن الإفراج الجمركي، دعم الصادرات المصرية بشهادات فحص معتمدة دوليًا، وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة، كما تم تجهيز المعامل بأحدث التقنيات العالمية لتكون ركيزة أساسية في تعزيز موقع ميناء العين السخنة كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار.

وفي كلمته بهذه المناسبة، صرّح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "إن الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هو القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وتوحيد جهود الجهات الحكومية لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة، وما شهدناه اليوم من تنسيق وتكامل داخل الميناء يُجسد تطبيقًا عمليًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار العمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الانسيابية في حركة التجارة، ونحن مستمرون في المتابعة الميدانية الدورية للحفاظ على ما تحقق من إنجازات في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية رائدة إقليميًا وعالميًا".



ومن جانبه، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "أن الهيئة تعمل على تطوير زمن الإجراءات الجمركية بجميع موانيها، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود مع مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات كافة التي تواجه الإفراج الجمركي، وحركة البضائع من وإلى مواني الهيئة والعكس، لترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي رائد عالميًّا".



أما محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، فقال: "إن إدخال المعامل المركزية الصناعية المتكاملة إلى منظومة العمل بميناء العين السخنة سيحدث فارقًا ملموسًا في كفاءة التشغيل وسرعة تداول البضائع، وجودة البضائع الواردة، بما يعزز من قدرة الميناء على تلبية احتياجات شركائنا المحليين والدوليين بكفاءة أعلى ومعايير أكثر صرامة للجودة والسلامة، ونحن في دي بي ورلد – مصر نؤمن بأن نجاح الميناء هو نجاح مشترك، ولذلك نؤكد استعدادنا الدائم للتعاون في أي مشروع يضيف قيمة حقيقية ويدعم مكانة الميناء كمحور تجاري ولوجستي إقليمي وعالمي".



ومع ما تحقق من إنجازات، تواصل دي بي ورلد التزامها بالاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية للميناء، بما يعزز مكانته كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والدولية، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر تنافسية وازدهارًا.