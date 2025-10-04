قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دي بي ورلد – مصر تحتفل بافتتاح المعامل المركزية الصناعية المتكاملة بميناء العين السخنة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبلت "دي بي ورلد – مصر"، المشغّل العالمي لميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارات والهيئات الاقتصادية والرقابية، وحضر كذلك ممثلون بارزون عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية، وعدد من كبرى الشركات المستوردة، إلى جانب ممثلي شركات الفحص العالمية المعتمدة، وذلك خلال جولتهم التفقدية قبل افتتاح المعامل المركزية الصناعية المتكاملة بميناء العين السخنة.


استمع الوزير إلى عرض تقديمي من شركة موانئ دبي العالمية حول أحدث الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع.


وتضمن العرض استعراض منظومة المخاطر المشتركة الجديدة، والتي تربط بين جميع الجهات المعنية بالتعامل مع البضائع الواردة والمصدّرة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والدقة.


كما استعرض العرض ميكنة دورة الصادر المطوّرة، والتي تشمل كافة الجهات العاملة في منظومة التصدير، إضافة إلى التكامل الإلكتروني مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.


ويهدف هذا المشروع الرائد إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الفحص الصناعي والتأكد من مطابقة المنتجات لأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، بما يسهم في تسريع زمن الإفراج الجمركي، دعم الصادرات المصرية بشهادات فحص معتمدة دوليًا، وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة، كما تم تجهيز المعامل بأحدث التقنيات العالمية لتكون ركيزة أساسية في تعزيز موقع ميناء العين السخنة كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار.
وفي كلمته بهذه المناسبة، صرّح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "إن الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هو القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وتوحيد جهود الجهات الحكومية لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة، وما شهدناه اليوم من تنسيق وتكامل داخل الميناء يُجسد تطبيقًا عمليًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار العمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الانسيابية في حركة التجارة، ونحن مستمرون في المتابعة الميدانية الدورية للحفاظ على ما تحقق من إنجازات في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية رائدة إقليميًا وعالميًا".


ومن جانبه، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "أن الهيئة تعمل على تطوير زمن الإجراءات الجمركية بجميع موانيها، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود مع مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات كافة التي تواجه الإفراج الجمركي، وحركة البضائع من وإلى مواني الهيئة والعكس، لترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي رائد عالميًّا".


أما محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، فقال: "إن إدخال المعامل المركزية الصناعية المتكاملة إلى منظومة العمل بميناء العين السخنة سيحدث فارقًا ملموسًا في كفاءة التشغيل وسرعة تداول البضائع، وجودة البضائع الواردة، بما يعزز من قدرة الميناء على تلبية احتياجات شركائنا المحليين والدوليين بكفاءة أعلى ومعايير أكثر صرامة للجودة والسلامة، ونحن في دي بي ورلد – مصر نؤمن بأن نجاح الميناء هو نجاح مشترك، ولذلك نؤكد استعدادنا الدائم للتعاون في أي مشروع يضيف قيمة حقيقية ويدعم مكانة الميناء كمحور تجاري ولوجستي إقليمي وعالمي".


ومع ما تحقق من إنجازات، تواصل دي بي ورلد التزامها بالاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية للميناء، بما يعزز مكانته كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والدولية، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر تنافسية وازدهارًا.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مال واعمال اخبار مصر رئيس مصلحة الجمارك موانئ دبي الإفراج الجمركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

الخشوع في الصلاة

كيفية الخشوع في الصلاة .. اعرف طريقة الوصول إليه

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة لأصحاب الهمم

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم

الصيام

حكم العجز عن الوفاء بالنذر وكفارته .. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد