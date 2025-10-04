قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاتبة إسرائيلية: معجزة السادات تعود اليوم مع مبادرة السلام الجديدة
الفريق عبد المنعم واصل.. كبد العدو خسائر فادحة في الثغرة وحقق معجزة عبور القناة
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة

محمد البدوي

أكد الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضم 20 بندًا، أهمها وقف إطلاق النار، الذي يعني عمليًا إنهاء الإبادة الجماعية والتجويع وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في غزة، موضحًا أن الخطة تُلغي فكرة التهجير الإجباري وضم الضفة الغربية، وهما من أخطر التهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وأشار نزال، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الفلسطينيين يتطلعون إلى أفق جديد يفتح الباب أمام الغوث والمساعدة وإعادة الإعمار، لكن ذلك لن يتحقق دون وجود السلطة الفلسطينية في القطاع، لأن أي إعادة إعمار أو تدخل دولي لا يمكن أن ينجح دون جهة فلسطينية شرعية تمثل الشعب.

 فرض وصاية أو وجود أجنبي

وحذر من أن غياب السلطة سيفتح الباب أمام محاولات فرض وصاية أو وجود أجنبي، وهو ما سيرفضه الشعب الفلسطيني الذي ناضل لعقود ضد الاحتلال، مشددًا على أن الفلسطينيين يريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بعيدًا عن أي استعمار جديد.

التهجير الرئيس الأمريكي خطة الرئيس الأمريكي ترامب فتح حركة فتح الشعب الفلسطيني

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ChatGPT

دراسة: الذكاء الاصطناعي لم يحدث اضطراباً هائلاً في سوق العمل الأمريكي

One UI 8.5

قريبا في One UI 8.5 .. تحديث سامسونج يجلب سحر الذكاء الاصطناعي لإشعارات جالاكسي

جنرال موتورز

جنرال موتورز تحصل علي ترخيص دائم لإنترنت الأشياء وتطلق عصر التنقل الذكي

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

