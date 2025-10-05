تتكون من 3 قضاة.. تشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت فيها

ينشر موقع صدى البلد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2025، بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت فيها، وإعداد وعرض كشوف المترشحين بنظامي الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب.

ينشر موقع صدى البلد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 47 لسنة 2025 بشأن حفظ الأمن والنظام بانتخابات مجلس النواب، ودور وزارة الداخلية وقوات الأمن في تأمين العملية الانتخابية.

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً هاما صباحالسبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة حول الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.