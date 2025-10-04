قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

واصل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية لمحافظة الأقصر، بعقد لقاء موسع مع عدد من مستثمري قطاع السياحة بالأقصر وأسوان وعدد من المدن السياحية الساحلية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار السياحي في مختلف المقاصد المصرية.

وقد حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والدوليين لقطاع السياحة في مصر، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستثمار السياحي واستعراض الفرص الواعدة المتاحة في مختلف المقاصد السياحية المصرية، بما في ذلك مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعلمين ومرسى علم وغيرها.

وتناول الوزير في حديثه استعراض الملامح العامة للمخطط الاستراتيجي (Master Plan) الجاري العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحًا أن هذه المنطقة تزخر بفرص استثمارية واعدة من شأنها تعزيز التنمية العمرانية والسياحية بها، وتوسيع نطاق الاستثمار في نطاق القاهرة الكبرى.

وشدد الوزير على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحي، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، لاسيما في المناطق الواعدة مثل مرسى علم، بما يسهم في تحويلها إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء المستدامة.

كما دعا الوزير إلى التفكير والتخطيط بصورة أعمق وأشمل لمرحلة ما بعد تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، مؤكدًا أن هذا الهدف يجب أن يتبعه جهد دائم ومتواصل للحفاظ على هذا المعدل وتحقيق أعلى مستوى من الأعداد السياحية التي تستحقها مصر في ضوء إمكاناتها ومقوماتها السياحية المتميزة.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء مؤشرات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت زيادة تقرب من 22%، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ومشيراً إلى أن موسم الصيف الجاري شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الطيران العارض إلى عدد من المقاصد السياحية المصرية، خاصة مدن العلمين ومطروح والأقصر وأسوان.

وقد تضمن اللقاء أيضاً نقاشًا مفتوحًا بين الوزير والمستثمرين، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعاتهم في مختلف المقاصد السياحية، حيث تم تبادل الآراء وطرح المقترحات لتذليل العقبات وتعزيز بيئة الاستثمار السياحي، بما يواكب توجهات الدولة لدعم القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

وزير السياحة والآثار فنادق مصر سياحة اثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

هيونداي توسان 2025

أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في السعودية

ChatGPT

دراسة: الذكاء الاصطناعي لم يحدث اضطراباً هائلاً في سوق العمل الأمريكي

One UI 8.5

قريبا في One UI 8.5 .. تحديث سامسونج يجلب سحر الذكاء الاصطناعي لإشعارات جالاكسي

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد