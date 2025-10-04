تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل

واصل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية لمحافظة الأقصر، بعقد لقاء موسع مع عدد من مستثمري قطاع السياحة بالأقصر وأسوان وعدد من المدن السياحية الساحلية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار السياحي في مختلف المقاصد المصرية.

وقد حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والدوليين لقطاع السياحة في مصر، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستثمار السياحي واستعراض الفرص الواعدة المتاحة في مختلف المقاصد السياحية المصرية، بما في ذلك مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعلمين ومرسى علم وغيرها.

وتناول الوزير في حديثه استعراض الملامح العامة للمخطط الاستراتيجي (Master Plan) الجاري العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحًا أن هذه المنطقة تزخر بفرص استثمارية واعدة من شأنها تعزيز التنمية العمرانية والسياحية بها، وتوسيع نطاق الاستثمار في نطاق القاهرة الكبرى.

وشدد الوزير على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحي، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، لاسيما في المناطق الواعدة مثل مرسى علم، بما يسهم في تحويلها إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء المستدامة.

كما دعا الوزير إلى التفكير والتخطيط بصورة أعمق وأشمل لمرحلة ما بعد تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، مؤكدًا أن هذا الهدف يجب أن يتبعه جهد دائم ومتواصل للحفاظ على هذا المعدل وتحقيق أعلى مستوى من الأعداد السياحية التي تستحقها مصر في ضوء إمكاناتها ومقوماتها السياحية المتميزة.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء مؤشرات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت زيادة تقرب من 22%، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ومشيراً إلى أن موسم الصيف الجاري شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الطيران العارض إلى عدد من المقاصد السياحية المصرية، خاصة مدن العلمين ومطروح والأقصر وأسوان.

وقد تضمن اللقاء أيضاً نقاشًا مفتوحًا بين الوزير والمستثمرين، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعاتهم في مختلف المقاصد السياحية، حيث تم تبادل الآراء وطرح المقترحات لتذليل العقبات وتعزيز بيئة الاستثمار السياحي، بما يواكب توجهات الدولة لدعم القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

