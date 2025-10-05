خالتو_لابسة_بالطو.. حملة أطباء لحماية المرضى من منتحلي الصفة

أثارت حملة #خالتو_لابسة_بالطو تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبرها البعض حملة موجهة ضد منتحلي صفة الأطباء بهدف حماية المهنة من المنافسة غير المشروعة.



لكن بحسب تصريحات عدد من الأطباء المشاركين في الحملة، فإن الهدف الأساسي ليس الغيرة المهنية كما يروج البعض، بل الحرص على سلامة المواطنين وتنبيههم لخطورة التعامل مع غير المختصين.



وأكد المشاركون أن "الفكرة كلها تهدف إلى إنقاذ ضحايا محتملين قد يقعون فريسة للنصابين الذين يدّعون الخبرة الطبية دون أي مؤهلات حقيقية"، مشيرين إلى أن "الأطباء المشهورين والمراكز الكبرى لديهم قوائم انتظار ممتدة لأشهر، وبالتالي لا يخشون من سرقة المرضى".



وأضافوا أن الحملات التوعوية من هذا النوع ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع الصحي، حتى وإن كان بعض المشاركين فيها لا يملكون نفس الدافع أو النية، إلا أن الرسالة الأهم هي حماية حياة الناس من المخاطر الناتجة عن الجهل والتضليل.