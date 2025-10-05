إسرائيل تطلق سراح 23 ماليزيا كانوا على متن أسطول الصمود

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، أن سلطات إسرائيل أطلقت سراح 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة، وأنه جار العمل على إعادتهم إلى ماليزيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ - أن النشطاء بصحة جيدة وقد غادروا إسرائيل إلى مدينة إسطنبول التركية، حيث سيخضعون لفحوصات طبية.

وأعربت الوزارة، عن امتنان ماليزيا للحكومة التركية وحكومات الأردن ومصر والولايات المتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مساعدتها في ضمان عودة مواطنيها سالمين.

وكانت ردود الفعل الدولية قد تصاعدت على اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، في خطوة تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وضم الأسطول أكثر من 40 سفينة، تحمل نحو 500 متطوع من حوالي 40 دولة.