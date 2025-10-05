واحة سيوة تستقبل الوفود مع بدء موسم السياحة الشتوية

أعلن اللواء وليد محمد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة أن واحة سيوة بدءت في استقبال الوفود السياحية القادمة من محافظات الجمهورية المختلفة ومن دول العالم مع مستهل الموسم السياحى الذى بدء مع شهر أكتوبر الحالى ويستمر حتى شهر مايو القادم.

وأضاف أنه في إطار توجيهات اللواء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على ظهور سيوة بالشكل المشرف تتم أعمال النظافة والتجميل ورفع درجة الجاهزية بالتنسيق مع منطقة اثار سيوة ، ومكتب تنشيط السياحة ، والمحمية ، وقطاع الآثار الإسلامية للتجهيز للموسم السياحي من حيث جاهزية المواقع السياحية والأثرية، وتوفير المطبوعات من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة المحمية .

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة لجهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية والطبيعية والثقافية بسيوة مما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي للمجتمع السيوى.

وأضاف أن الواحة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وثقافية فريدة تجعلها قادرة على اجتذاب أعداد كبيرة من الزوار كمنطقة قلعة شالي الأثرية، ومعبدالوحى، وجبل الموتى، وجبل الدكرور ، ومتحف البيت السيوى ، ومكتبة مصر العامة ، ومركز زوار المحمية ، والقيام برحلات السفارى، والسباحة بعيون المياه الطبيعية، وبحيرات الملح، والسهر بالمخيمات، ومشاهدة الغروب، والتعرف على الثقافة السيوية من خلال زيارة البيت السيوى، ومعرفة جمال محمية سيوة الطبيعية من خلال رحلات السفارى وزيارة مركز زوار المحمية، والتأمل في ابداع الخالق من خلال جلسات الرصد الفلكى بجانب شراء المنتجات السيوية من الحرف اليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية مشيدا بأهالي سيوة ووعيهم بأهمية الترويج السياحى للواحة وحسن معاملة الزوار الذي يعكس انطباعا جيدا لدى مرتادى الواحة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق استقبل الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، ، محمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ورحاب رمضان، مدير المكتب الفني لفرع ثقافة مطروح، بحضور الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين الجامعة وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في تنظيم فعاليات وندوات مشتركة، تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الحراك الفكري والإبداعي بين الشباب وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور المصري على حرص الجامعة الدائم على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية، بما يعزز من دورها المجتمعي والتنوير.

فيما أشاد وفد الثقافة بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة مطروح في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات بين المؤسستين لتحقيق أهداف التنمية الثقافية والفكرية بالمحافظة.