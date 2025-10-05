في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية.. سامح سليم: ليس لدي موهبة التمثيل

أُقيمت ندوة لتكريم مدير التصوير سامح سليم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وأدار الندوة مدير التصوير حسين بكر.

استُهلت الندوة بعرض فيلم وثائقي قصير يستعرض أبرز محطاته الفنية، وذلك بحضور كل من الفنانة سلوى محمد علي، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج التونسي رضا الباهي.

وتحدث سامح قائلاً: "دخلت المجال ولم أكن أعلم مدى نجاحي فيه، ولكن كانت هناك فرصة لمن يستطيع أن يثبت نفسه، وإن كانت صعبة، وعندما بدأت تصوير فيلم شورت وفانلة وكاب، وهو أول فيلم عملت به، جاءت بعده فرص جيدة، منها فيلم مافيا، وفي إبراهيم الأبيض، تم بناء حي كامل في استوديو مصر، واستطعنا تقديم مستوى فني جيد".

وعن فيلم “عمارة يعقوبيان”، قال سامح: "عملت على إبراز الظل والنور، خاصة في مشاهد التعذيب داخل أمن الدولة لشخصية طه، وكانت مشاهد أكثر تعبيرًا ولمست مشاعر الجمهور".

وأضاف: "قالت سعاد حسني ذات مرة في لقاء لها، إن من غير الضروري أن تظهر جميلة أمام الكاميرا، بل الأهم أن يظهر المشهد بشكل يليق بالصورة التعبيرية له، ورأيي أن هذا هو المفهوم الأصح، ولكن هناك نجمات أخريات كن يعتمدن على صورتهن ويهتممن بها، مثل الفنانة فاتن حمامة، التي كانت تصر على العمل مع مدير التصوير وحيد فريد في أعمالها الفنية حتى تظهر بصورة جيدة، وكذلك غيرها من النجمات".

وعن عدم خوضه تجربة الإخراج مثل بعض زملائه، قال سامح: “أرى أن من يركز في التصوير ويقوم بالإخراج لا يستطيع التركيز الكامل في الإخراج، كما أنني لا أمتلك خبرة إخراجية كبيرة، إلى جانب أن بعض التجارب السابقة لم تكن مميزة، ولكن يمكن للمونتير أن يقوم بدور المخرج أحيانًا”.

وأوضح سامح: "هناك بيني وبين بعض المخرجين كيمياء أو اتفاق غير معلن، ولكن هناك آخرين لا يوجد بيننا تفاهم. أجد نفسي أُفضل ترك الرؤية للمخرج، بعد أن أقدم له نصيحتي".

وعن مخاطر المهنة، قال سامح: "تعرضت خلال تصوير تيتو لبعض المشاهد الخطيرة، حيث كنت أصور داخل سيارة فاصطدمت بنا سيارة أخرى، وفي فيلم أفريكانو، كانت الأسود والحيوانات طليقة، وواجهنا خوفًا كبيرًا، فنحن كمديري تصوير لا نحظى بتأمين في مصر، وربنا يستر".

أما عن التمثيل، فقال سامح: "ليست لدي موهبة في التمثيل، ولكنني شاركت في بعض الأعمال ببعض المشاهد البسيطة".