فستات ملفوف .. هيلدا خليفة تثير الجدل بإطلالة جريئة بالسوشيال ميديا

أشعلت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث إطلالة لها، حيث ظهرت بإطلالة فاخرة جمعت بين الجرأة والأناقة مرتدية فستانًا أرجواني اللون خطف الأنظار بجمال تصميمه وتفاصيله المميزة.



الفستان حمل توقيع أحد أبرز المصممين اللبنانيين، وتميّز بقصّة أنثوية أنيقة مع فتحة جانبية طويلة أبرزت رشاقتها، إلى جانب أكمام طويلة منسدلة أضافت لمسة درامية راقية على الإطلالة.

أما الجزء العلوي فجمع بين البساطة والجاذبية، مع تصميم مفتوح عند الخصر أبرز أنوثتها بأسلوب راقٍ غير مبالغ فيه.



نسّقت هيلدا خليفة مع الفستان حذاءً بكعبٍ عالٍ باللون الفضي اللامع، ما منح الإطلالة مزيدًا من الفخامة، واختارت تسريحة الشعر المموّج المنسدل على الكتف بطريقة كلاسيكية أنيقة.

أما المكياج فجاء ناعمًا بألوان ترابية دافئة ركّزت على العينين، ما زادها تألقًا تحت الأضواء.



تفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل واسع مع الصور، وأشادوا بذوق هيلدا الرفيع الذي يجمع دائمًا بين الفخامة والبساطة، معتبرين أنها من أكثر الإعلاميات العربيات أناقة وحضورًا على الساحة الفنية والإعلامية.