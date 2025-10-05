أحمد الحيوان: صالح سليم النموذج الأشمل للإداري الناجح

أكد أحمد مجدي الحيوان عضو الجمعية العمومية والمرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن، أن مسالة ترشحه في الانتخابات جاءت لخدمة الكيان وحبًا في النادي الذي نعشقه جميعًا، كي يظل فوق الجميع وبالجميع أعظم نادي في الكون.

وقال الحيوان: "أنا واحد من جماهير النادي الأهلي قبل أن أكون عضو جمعية عمومية ومرشح في الانتخابات، مؤكدًا أنه سيظل كذلك في حالة نجاحه في الانتخابات، كون الجماهير هي الدرع الحامي للكيان في الشدة قبل الفرح".

وأضاف أحمد الحيوان المرشح على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن، النادي الأهلي ملك الجميع، والترشح ليس حكرًا على أحد، مشددًا على أن جميع المرشحين أخوة له وتجمعه بهم صداقة، وأن التنافس سيكون داخل صناديق الانتخاب فقط.

وأوضح أن الراحل صالح سليم هو النموذج الأشمل للإداري الناجح، والثلاثي حسن حمدي ومحمود الخطيب ومحمود طاهر من أفضل رؤساء القلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل والممتد لأكثر من 118 عامًا، مشددًا على أنه سيظل خادم للنادي ولأعضائه سواء حالفه الحظ ونجح في الانتخابات أم لم يحالفه التوفيق.