نتيجة لخلافات سابقة.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة دامية بين عائلتين بروافع العيساوية بسوهاج| القصة الكاملة

شهدت قرية روافع العيساوية التابعة لمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من الأهالي، أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم سيدتان، بإصابات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى المنشاة المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يُفيد بورود إشارة من مستشفى المنشاة المركزي بوصول عدد من الأشخاص مصابين على خلفية مشاجرة نشبت بين عائلتين بالقرية.

بالانتقال والفحص، تبيّن أن المشاجرة وقعت بين طرفين من أبناء القرية، نتيجة خلافات سابقة، وتطورت إلى مشادة كلامية انتهت بتبادل الاعتداء بالأيدي والعصي، ما نتج عنه إصابة كل من “ي. م”، 17 عامًا، بسحجات بالجبهة وخدش بالشفاه، و"ن. ا"، 45 عامًا، باحمرار في الكتف اليمنى والظهر من الجهة اليسرى، و"هـ. ا"، 29 عامًا، بسحجات متفرقة بالرقبة، و"م. ك"، 26 عامًا، باحمرار بالصدر وخدش بالكتف اليسرى وتورم بالجبهة.

كما أصيب المدعو “س. ح”، 44 عامًا، مصاب بسحجات وتورم بالجبهة وسحجات بالرقبة واحمرار بالذراعين، من الطرف الثاني، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطرافها.