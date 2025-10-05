الزملوط: تنمية شاملة في الوادي الجديد وزراعة 5 ملايين نخلة بنهاية العام الجاري

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بتنمية المحافظة يتضمن تطوير شبكة الطرق وربط مدن الوادي الجديد بمحافظات الصعيد، ومنها أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، بما يسهم في تعزيز التواصل ودعم حركة التنمية.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى أن المحافظة شهدت نقلة نوعية في البنية التحتية، لا سيما في مجالي الاتصالات والتعليم، حيث تم تغطية جميع مناطق الوادي الجديد بشبكة اتصالات حديثة بجهود وزارة الاتصالات، كما شهد قطاع التعليم قبل الجامعي تطورًا ملحوظًا، إذ تضم المحافظة مدارس يابانية ودولية تقدم تعليماً متطورًا يواكب المعايير الحديثة.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية المجتمع المحلي، بالتوازي مع الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.

وفيما يتعلق بالمشروعات الزراعية، أوضح الزملوط أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 2.5 مليون نخلة بالمحافظة أثمرت عن زراعة نحو 4.8 مليون نخلة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى 5 ملايين نخلة قبل نهاية العام الجاري، مما يعزز صادرات التمور المصرية التي تتراوح بين 120 و150 ألف طن سنويًا إلى مختلف دول العالم، ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.