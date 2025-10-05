قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الزراعة" تدرب كوادر جديدة حول أحدث تقنيات المكافحة الحيوية وإدارة الآفات

شيماء مجدي

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا حول التقنيات الحديثة في مجال المكافحة الحيوية وإدارة الآفات، وذلك في إطار حرص الوزارة، على دعم الابتكار الزراعي وتعزيز كفاءة إدارة برامج المكافحة المتكاملة للآفات.

يأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامته، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ببناء قدرات فنية متخصصة على تطبيق أساليب المكافحة الحيوية بفعالية، وتطوير حلول مبتكرة للحد من ضرر الآفات الزراعية على الإنتاج الزراعي في مصر.

ومن جهته قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، أن هذا البرنامج يُعد خطوة هامة في دعم الصحة النباتية، من خلال بناء قدرات فنية متخصصة في تطبيق أساليب المكافحة الحيوية، التي تُسهم في الحد من استخدام المبيدات الكيميائية التقليدية، وتقليل الأثر البيئي السلبي على التربة والمياه والكائنات غير المستهدفة، لافتا إلى مساهمته في تعزيز توجه الدولة نحو الزراعة الذكية والتنمية الزراعية المستدامة، عبر نشر تقنيات آمنة وفعالة لمكافحة الآفات.

وأشار مدير المعهد إلى أن المكافحة الحيوية تعد من أهم الأساليب الحديثة التي تنعكس بشكل مباشر على صحة المواطن المصري، من خلال إنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات، وآمنة للاستهلاك.

كما تُسهم في تعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بفضل توافقها مع اشتراطات الصحة النباتية العالمية، مما يدعم قدرة الاقتصاد الزراعي المصري على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق عفيفي، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن البرنامج شمل محاور علمية وتطبيقية تناولت أساسيات المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة، وأنواع العوامل الحيوية المستخدمة، مع عرض نماذج ناجحة من مصر ودول أخرى، لافتا إلى أن البرنامج قد تطرق أيضا إلى استخدام النيماتودا في المكافحة، وطرق تحضيرها للحقن أو الرش، فضلا عن مراحل تربية الطفيليات المستخدمة في مكافحة دودة الحشد الخريفية، والتكامل بين العوامل الحيوية والوسائل الأخرى ضمن المنظومة، ودور المبيدات الحيوية والمعايير البيئية في تقييم فعالية برامج المكافحة.

وقال أن البرنامج قد تضمن أيضا تدريبًا عمليًا لربط البحث العلمي بالتطبيق الحقلي، كما حاضر فيه نخبة مميزة من باحثي وأساتذة قسم بحوث المكافحة الحيوية، تحت إشراف الدكتورة سلوى عبد الصمد، رئيس القسم.
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات العلمية التي تهدف إلى تمكين الكوادر الفنية من أدوات المكافحة الحيوية الحديثة، كما يُجسد التزام المعهد بدوره الوطني في دعم الصحة النباتية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال ربط البحث العلمي بالتطبيق الحقلي، وتوظيف الابتكار لخدمة الزراعة المصرية.

