برلمان

ناجي الشهابي بعد لقائه بمرشحي قائمة الصعيد: نخوض الانتخابات دفاعًا عن الوطن واستقراره

اجتماع الائتلاف الوطني الحر مع مرشحي قائمة الصعيد
اجتماع الائتلاف الوطني الحر مع مرشحي قائمة الصعيد
معتز الخصوصي

أكد ناجى الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، خلال اجتماعه مع مرشحي قائمة الصعيد، أن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة تسير بخطوات منظمة ومدروسة، سواء على مقاعد الفردي أو القوائم، مشددًا على أن هذا الاستحقاق الكبير يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس حيوية الحياة السياسية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات بمرشحين يتمتعون بثقة الجماهير وسجل وطني وخدمي مشرف، تم اختيارهم بعد تقييم شامل لقدراتهم وكفاءتهم وتواجدهم الميداني.

وأشار إلى أن الحزب ركّز في اختياراته على المرشحين القادرين على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم المعيشية والاجتماعية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والمعاشات والعمالة والزراعة، مؤكدًا أن الحزب سيظل صوت الفئات الكادحة والطبقة الوسطى داخل البرلمان الجديد.

وأضاف أن الحزب يخوض هذه المعركة الانتخابية برؤية سياسية واضحة وبرنامج متكامل يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في التنمية والاستقرار.

وأوضح الشهابي أن الائتلاف الوطني الحر يواصل استعداداته لخوض انتخابات القوائم بجدية ومسؤولية وطنية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من تشكيل القوائم النهائية واختيار الشخصيات العامة والكوادر السياسية والنقابية والأكاديمية التي تمثل مختلف فئات المجتمع المصري.

وأكد أن الائتلاف يخوض الانتخابات بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة، واضعًا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بهدف تقديم قائمة قوية تعبّر عن التيار الوطني بكل أطيافه وتدعم الدولة المصرية في مسيرة البناء والتقدم.

وتابع: بالنسبة لموقفنا من تقسيم الانتخابات على مرحلتين وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات على مرحلتين في المحافظات ، أن هذا القرار يأتي في إطار التنظيم الجيد للعملية الانتخابية وضمان إدارتها بكفاءة وعدالة وشفافية، خصوصًا في ظل اتساع الدوائر وتعدد المرشحين.

وأشار إلى أن حزب الجيل الديمقراطي والائتلاف الوطني الحر جاهزان للتعامل مع أي تقسيم تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات، بفضل بنيتهما التنظيمية القوية وقدرتهما على العمل الميداني الفعّال في مختلف المحافظات.

واختتم ناجى الشهابي تصريحه مؤكدًا:“نخوض هذه الانتخابات دفاعًا عن الوطن واستقراره، وإيمانًا بأن الشعب المصري العظيم سيختار من يمثله بصدق وكفاءة، وسيرفض كل من يسعى لشراء إرادته أو المتاجرة بآماله. إن مصر تستحق برلمانًا يليق بها وبشعبها العظيم، ونحن في حزب الجيل الديمقراطي والائتلاف الوطني الحر عازمون على أن نكون جزءًا فاعلًا في هذا البرلمان الذي يبني المستقبل.”

ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي مرشحي قائمة الصعيد المنسق العام للائتلاف الوطني الحر الرئيس عبد الفتاح السيسي

