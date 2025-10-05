قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة فيروز الطفلة المعجزة: أنور وجدي احتكرها وسر قرار اعتزالها

مهرجان الإسكندرية السينمائي
مهرجان الإسكندرية السينمائي
أحمد إبراهيم

شهدت فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ندوة خاصة لتكريم الفنانة الراحلة فيروز "الطفلة المعجزة"، بحضور عدد من النجوم منهم الفنانة شيرين، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنانة منال سلامة، وأدارت الندوة الإعلامية غادة شاهين، مدير المهرجان.

وخلال الندوة، تحدثت إيمان بدر الدين جمجوم، ابنة الفنانة الراحلة فيروز، مستعيدة تفاصيل من مشوار والدتها الفني وبدايتها المبهرة في عالم السينما، إذ قالت إن موهبتها ظهرت منذ طفولتها، فقد كانت تحمل ملامح الفنان منذ نعومة أظافرها، كما ورثت الصوت الجميل من عائلتها ذات الجينات الفنية. 

وأشارت إلى أن بداية فيروز جاءت عندما شاركت في إحدى الحفلات التي أقيمت بحضور الملك فاروق، بدعوة من الفنان إلياس مؤدب، صديق جدها، وفازت فيها بجائزة مالية كبيرة، وكان من بين الحضور الفنان أنور وجدي الذي أُعجب بموهبتها وقرر تبنيها فنيًا، لتبدأ معه أولى خطواتها نحو الشهرة.

وأضافت جمجوم أن أنور وجدي أبرم مع والدتها عقد احتكار، وقدمها إلى كبار الأساتذة لتتعلم أصول الفن، مشيرة إلى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان شريكًا في إنتاج أول أفلامها، لكنه تردد في خوض التجربة قائلًا: "لن أغامر بطفلة صغيرة في فيلم"، قبل أن يندهش لاحقًا من النجاح الكبير الذي حققته فيروز.

 وبعد هذا النجاح، اقترح عبد الوهاب المشاركة في الفيلم التالي، لكن أنور وجدي رفض 

وأوضحت أن والدتها كانت تعتبر فيلم "دهب" أحب أعمالها، إذ نضجت خلاله موهبتها الفنية، وتعلقت بأغانيه كثيرًا.

 كما روت واقعة طريفة مع الفنانة كاميليا التي كانت تحضر أحد أيام التصوير، وأهدت فيروز عروسة كبيرة بعدما أدت مشاهدها بإتقان، بناءً على تشجيع أنور وجدي الذي كان دائم المكافأة لها.

وأكدت إيمان أن والدتها كانت دائمًا تقول: "أنا عشت حلو"، وأن قرار اعتزالها جاء بعد تفكير طويل وبهدوء، موضحة أن فيروز بعد أنور وجدي كانت مختلفة تمامًا، إذ شكّل الاثنان معًا ثنائيًا لا يتكرر في تاريخ السينما المصرية. وقدمت فيروز خلال مشوارها أحد عشر فيلمًا، من بينها أفلام لم تُعرف على نطاق واسع مثل "صورة الزفاف" مع زهرة العلا، و"بفكر في اللي ناسيني"، و"إسماعيل يس للبيع"

 وكانت تعتبر الفنان إسماعيل يس ثاني أهم شخصية فنية في حياتها، إذ شاركته في أعمال سينمائية ومسرحية عديدة، وكانت تقول دائمًا: "أنا بحب إسماعيل يس جدًا".

وفي ختام حديثها، وصفت إيمان والدتها بأنها كانت صارمة بحب، تجمع بين الحنان والانضباط، وتهتم بأن تكون أجواء البيت عائلية خالصة بعيدة عن أضواء الشهرة، مؤكدة أن فيروز لم تكن تحب أن يُشار إليها بوصفها "نجمة"، بل كانت تشجع ابنتها على الاعتماد على نفسها وتحقيق ذاتها، وكانت تقول لها دائمًا: “شقي طريقك بنفسك”

الإسكندرية مهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فيروز الطفلة المعجزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

ترامب ونتنياهو و خليل الحية

تصعيد سياسي وعسكري.. نتنياهو يلوح بالعودة للقتال إذا لم تفرج حماس عن الأسرى

أرشيفية

موعد تنفيذ خطة ترامب وتل أبيب لوقف الحرب في قطاع غزة

الأمن الصومالي

الأمن الصومالي يحبط محاولة إرهابية للهجوم على مقر تابع للمخابرات بمقديشو

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد