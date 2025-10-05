بيجهز نفسه للانتخابات.. النبراوي يواصل جولاته بالمحافظات ووعود بالجملة لحل قضايا المهنة

واصل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، جولاته في المحافظات من الصعيد إلى الدلتا، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص العاملين في المهنة، واعدا جميع من التقاهم بحلول لكل الأزمات والمشكلات التي تورق المهندسين وتعيق من تطوير المهنة وتحافظ على مستقبلها.

وتأتي تحركات النبراوي الملحوظة قبل أسابيع من فتح باب الترشح على منصب النقيب العام ونقباء الفرعيات ونصف أعضاء المجلس الأعلى والشعب العامة ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر أن يتم التصويت فيها في بداية الربع الأول من العام المقبل 2026، فقد أكد المقربون من النبراوي نيته الترشح على مقعد النقيب لفترة أخرى.

وقام النبراوي بزيارة إلى محافظة المنوفية، حيث كان في استقباله المهندس الاستشاري أشرف فرحان، رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومجلس إدارة النقابة الفرعية.

استهل النبراوي زيارته بجولة تفقدية لمقر نقابة المهندسين بالمنوفية بمدينة شبين الكوم؛ للوقوف على الأنشطة والمرافق التي تم تطويرها لخدمة الأعضاء والتي تضمنت معامل التدريب المجهزة لرفع كفاءة المهندسين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما تفقد الكافتيريا المقامة بالدور الخامس بعد تجهيزها بما يهيئ أجواء مناسبة للأعضاء، إضافة إلى معاينة حمام السباحة المخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية، والفندق بالدور الثالث الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى مع تقديم خصومات خاصة للمهندسين.

كما تفقد المهندس طارق النبراوي مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المهندسين بالمنوفية، ثم توجه نقيب المهندسين برفقة وفد نقابي لمعاينة عدد من الأراضي المرشحة لإنشاء نادٍ اجتماعي ورياضي متكامل يخدم المهندسين وأسرهم، وذلك بعد الموافقة المبدئية التي أبداها المجلس الأعلى للنقابة على المشروع؛ حرصا على توفير خدمات مجتمعية لمهندسي المحافظات.

وعقد نقيب المهندسين لقاءً مفتوحًا مع مهندسي المنوفية، أكد خلاله أن الفترة النقابية الحالية شهدت وضع قضايا هندسية كثيرة على الطريق الصحيح على رأسها التعليم الهندسي، وتحقيق زيادات طيبة في معاشات المهندسين في ظل أحوال اقتصادية صعبة.

كما شهدت الخدمات المقدمة للمهندسين تطورًا كبيرًا في كافة النقابات الفرعية بشكل يليق بهم، موضحًا أن ملف التدريب شهد تقدمًا غير مسبوق توج بالتعاون مع دولة الصين نتج عنه سفر وفد من شباب المهندسين للتدريب هناك وستتوالى الوفود، كاشفا أن العام المقبل سيشهد إنشاء مركز تدريب هندسي مصري صيني بمقر النقابة العامة.

وقال نقيب المهندسين: "كلما أتيح لنا زيادة أصول النقابة المهندسين لا نتأخر، والمستقبل القريب سيشهد إنشاء نادٍ للمهندسين في شبين الكوم"، مؤكدًا أن نوادي المهندسين ليست رفاهية، بل هي بند اجتماعي وحق للأعضاء، مشددًا على أن النقابة العامة تحاول مع المحافظات حل أي مشكلة متعلقة بأراضي هذه الأندية.

كما أوضح المهندس طارق النبراوي خلال اللقاء أن النقابة خاضت جولات عديدة لإقرار التعديلات على بعض مواد القانون، ولكن لأسباب خاصة بالدولة لم يُقر حتى الآن في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن منظومة تحصيل الدمغة الهندسية شهدت تطورًا كبيرًا نتج عنه ارتفاع الحصيلة مما يصب في صالح صندوق المعاشات وزيادة معاش المهندس، مشددًا على أنه لن يوكل تحصيل الدمغة الهندسية لأي جهة سواءً كانت خاصة أو عامة، وأن النقابة لن تخاطر بمصالح المهندسين.

وأوضح النبراوي أن النقابة تعاملت بأمانة واحترافية في ملف الرعاية الصحية، وخير دليل انصياع أكبر معامل التحاليل لطلبات النقابة لصالح أعضائها والرجوع عن مغالاتها في الأسعار.

كما تطرق بحديثه إلى ملف كادر المهندسين مؤكدًا أنه أمر لا يمكن تطبيقه لتشعب المهندسين في جميع الوزارات، لافتًا إلى أن النقابة تتفاوض مع مجلس الوزراء في ملف بدل التفرغ وتطالب بأن يكون البدل نسبة من الراتب.