مصدر بـ السياحة: لم نصدر قرارا رسميا بـ تشغيل الحج البري حتى الآن

قال مصدر رفيع المستوى بـ وزارة السياحة والآثار ،إن الأيام القادمة ستشهد إعلان ضوابط الحج السياحي بكافة مستوياته ،ليكشف عن آليات تنظيم الرحلات بالإضافة إلى أسعار الحج السياحي وفقا لكل مستوي دو ن سعر تذكرة طيران الحج للموسم الحالي.

الحج البري



أوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن حتى اللحظة لم نصدر قرار رسمي بشأن إلغاء أو إستمرار الحج البري لموسم الحج الجديد ،قائلا :"لسة شوية" والأمر قيد الدراسة ونعمل على مصلحة الحجاج وشركات السياحة .



أشار إلى ضرروة إنتظار صدور ضوابط الحج السياحي ،لتكون الرؤية واضحة أمام الحاج وشركات السياحة ،لافتا أن أسعار برامج الحج السياحي يتم تحديدها وفقاً لعدة عوامل في ضوء الضوابط المنظمة للحج السياحي التي لم يتم الإعلان عنها أو اعتمادها حتى الآن، وبالتالي لم تُحدد أو تُعلن أي أسعار رسمية بعد.



يذكر أكدت وزارة السياحة والآثار ،أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على البدء في إعداد الضوابط الخاصة بالحج السياحي عبر خطوات إجرائية تبدأ بانعقاد اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة المقترحات وصياغة مسودة لهذه الضوابط، ومن ثم عرضها على معالي وزير السياحة والآثار وصولًا إلى اعتمادها بشكل نهائي.

