حماس: شعبنا سيواصل مقاومته وصموده في وجه الاستيطان والعدوان

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، أن التصعيد الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية، والمتمثل بقيام حكومة الاحتلال المتطرفة بإنشاء 117 بؤرة استيطانية جديدة منذ السابع من أكتوبر 2023، يأتي في إطار سياسة ممنهجة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع تهويدية على الأرض وصولاً لحلم الاحتلال بالضم والتهجير.

وأوضح مرداوي اليوم الأحد، أن هذا التوسع الاستيطاني الخطير يتزامن مع تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات العسكرية والميدانية على كافة محافظات الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وهدم منازل ومصادرة ممتلكات وفرض حصار خانق على المدن والقرى والمخيمات، في محاولة لإخماد روح المقاومة وكسر صمود الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هذه الجرائم تمثل سياسة فصل عنصري متكاملة الأركان، وتهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكد القيادي في الحركة، أن شعبنا سيواصل مقاومته وصموده في وجه الاستيطان والعدوان، وكافة مشاريع الاحتلال ستتحطم أمام إرادة الفلسطيني المتمسك بأرضه وهويته.

