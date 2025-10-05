قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
فن وثقافة

أول تعليق من ضياء المرغني بعد تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية (خاص )

الفنان القدير ضياء المرغني
الفنان القدير ضياء المرغني
أوركيد سامي

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

قال ضياء المرغني في تصريحات خاصة لصدى البلد في أول تعليق له بعد تكريمه "أنا سعيد جدا بالتكريم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية وأشكر كل القائمين علي المهرجان حسيت بالسعادة و التقدير لمشواري الفني.

و أضاف ضياء المرغني" أهدي التكريم لأسرتي والجمهور وشكرا علي  محبتكم، أنا بكيت لما شوفت الجمهور والناس الحلوة وحسيت بالسعادة بتكريمي هما كانوا وحشني". 

يذكر أن كان قد كشف الفنان ضياء الميرغني في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري  بعد غياب طويل عن الساحة الفنية: “أنا الحمد لله بخير وبطمن كل جمهوري وشكراً علي المحبة والسؤال”.

وأضاف الميرغني: “أنا بخير ولم أعتزل الفن وفخور بكل الأعمال الي قدمتها.. وأنا تعبان شوية لكن الحمد لله بخير وشكرا لكل الجمهور”.


وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.

