أول تعليق من ضياء المرغني بعد تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية (خاص )

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

قال ضياء المرغني في تصريحات خاصة لصدى البلد في أول تعليق له بعد تكريمه "أنا سعيد جدا بالتكريم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية وأشكر كل القائمين علي المهرجان حسيت بالسعادة و التقدير لمشواري الفني.

و أضاف ضياء المرغني" أهدي التكريم لأسرتي والجمهور وشكرا علي محبتكم، أنا بكيت لما شوفت الجمهور والناس الحلوة وحسيت بالسعادة بتكريمي هما كانوا وحشني".

يذكر أن كان قد كشف الفنان ضياء الميرغني في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري بعد غياب طويل عن الساحة الفنية: “أنا الحمد لله بخير وبطمن كل جمهوري وشكراً علي المحبة والسؤال”.

وأضاف الميرغني: “أنا بخير ولم أعتزل الفن وفخور بكل الأعمال الي قدمتها.. وأنا تعبان شوية لكن الحمد لله بخير وشكرا لكل الجمهور”.



وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.