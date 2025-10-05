رئيس التشيك يشيد بالإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات البرلمانية

أشاد الرئيس التشيكي بيتر بافل، بالإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي تعد ثالث أعلى نسبة مشاركة في تاريخ التشيك الحديث.



وذكر راديو براغ الدولي اليوم الأحد أن بافل هنأ حركة "أنو" والأحزاب الأخرى الفائزة بالانتخابات.. معربا عن أمله في أن تحظى البلاد بحكومة مستقرة.



وأوضح بافل - في منشور على منصة "إكس" - أن نسبة المشاركة بلغت 68.9%، معربا عن شكره للناخبين ومسئولي الانتخابات على ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.



ومن المقرر أن تبدأ المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة مع قادة الأحزاب الفائزة بقلعة براغ في وقت لاحق اليوم.



جدير بالذكر أنه بعد فرز 99.48% من صناديق الاقتراع، حصلت حركة "أنو" على 34.71% من أصوات الناخبين، بينما حصل تحالف "سبولو" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيتر فيالا، على 23.24% من الأصوات.

