انطلاق احتفالية يوم الوفاء في الوادي الجديد احتفالا بعيدها القومي

انطلقت صباح اليوم الأحد، بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات احتفالية "يوم الوفاء" ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ66، الذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، في ذكرى وصول أولى قوافل التعمير إلى أرض الواحات عام 1959، إيذانًا ببدء مسيرة التنمية والبناء في أكبر محافظات مصر مساحة.

شهدت الاحتفالية حضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، إلى جانب اللواء جمال إمبابي محافظ الإقليم الأسبق والدكتور محمد لطفي رئيس الاذاعه المصرية، وعدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلًا عن رموز المجتمع المدني والشخصيات العامة التي كان لها دور بارز في مسيرة تنمية المحافظة.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن تقديره العميق لكل من ساهم في بناء نهضة المحافظة منذ انطلاق قوافل التعمير وحتى اليوم، مؤكدًا أن "يوم الوفاء" يأتي تتويجًا لعطاء الأجيال التي وضعت أسس التنمية في مختلف المجالات.

كما سيتم خلال الاحتفالية تكريم المحافظين السابقين ورؤساء الجمعيات الأهلية تقديرًا لدورهم ودعمهم المتواصل للمحافظة خلال السنوات الماضية، وجهودهم في خدمة المجتمع وتنمية الواحات.

وتتضمن فعاليات اليوم أيضًا افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب العروض الفنية والثقافية والرياضية التي تعبر عن تراث الواحات العريق، وسط مشاركة واسعة من أهالي المحافظة احتفاءً بتاريخ الوادي الجديد وإنجازاته المتواصلة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.