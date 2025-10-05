عضو أفريقية النواب: حرب أكتوبر ملحمة وطنية انتصر فيها المصريين وجيشهم العظيم

وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، تحية إعزاز وتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وجنود وصف القوات المسلحة المصرية، بمناسبـة الذكري الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 عيـد القـوات المـسلحة المصرية الباسلة.

وتقدمت النائبة نيفين حمدي ، في بيان لها اليوم، بأخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لأبطال القوات المسلحة بهذه المناسبة العظمية التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها خير أجناد الأرض، دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته، مؤكدة أن انتصار أكتوبر من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم الغالي مصر، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ الحديث.

وأكدت نيفين حمدي، أن المصريين يستلهمون روح أكتوبر المجيدة في تحقيق الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها القيادة السياسية الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة، والتي تحظى بالريادة والاحترام والتقدير من كافة دول العالم، مطالبه بضرورة التحلي بروح أكتوبر والاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ودعت نائبة حماة الوطن، المولي عز وجل أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس السيسي ، موجهه تحية إعزاز وتقدير وعرفان لشهداء القوات المسلحة العظماء وأسرهم.