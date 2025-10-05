القليوبية .. المشدد 3 سنوات لعاملين بتهمة الشروع في قـ.ـتل شاب بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، غيابيًا بمعاقبة عاملين اثنين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء مطواة وعصا، بعد أن استوقفاه في الطريق العام وتعديا عليه، قاصدين من ذلك قتله، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5332 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 1949 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين ع. س. م.، 18 سنة، عامل، ع. م. ع، 19 سنة، عامل، مقيمان بقرية ناي بدائرة مركز قليوب، شرعا في قتل المجني عليه محمد طه عبد الوهاب عمدًا، بغير سبق إصرار أو ترصد.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استوقفا المجني عليه بالطريق العام وتعديا عليه بسلاح أبيض مطواة وعصا، محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.



كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة وعصا تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.