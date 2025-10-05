الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة استطلعت أن تستعيد هيبة الدولة، وحافظت على الدولة المصرية من السقوط.

تنمية الدولة

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة قامت بدور كبير في تنمية الدولة خلال الـ12 سنة الماضية.

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الإجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد سيادته بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومي المصري.