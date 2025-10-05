المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين الكابتن سامي قمصان، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومن المقرر أن يقود الكابتن سامي قمصان تدريبات الفريق بداية من غدا الاثنين 6 أكتوبر 2025، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري عقب انتهاء الأجندة الدولية.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم مدير الكرة تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، أن الكابتن سامي قمصان بدأ العمل على الفور في ظل سعيه وحماسه الشديدين لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.