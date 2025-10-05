محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج (8) للتصالح في مخالفات البناء ببيلا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تسليم نماذج ( 8 ) للتصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين بمركز بيلا، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن جهود المحافظة لتسوية أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتبسيط عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.