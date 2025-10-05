القليوبية .. المشدد 15 عاما لعاطل شرع في قــ.ـتل شخص بسلاح ناري بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بمعاقبة عاطل غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما باستخدام سلاح ناري من نوع فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته، إلى جانب اتهامه بحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8694 لسنة 2025 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1828 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم حربي م. أ، والمقيم بشارع الأحمدي البحري بطريق بيجام، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، شرع في 10 مايو 2025 في قتل المجني عليه أحمد وليد إبراهيم عبد الغني عمدًا، حيث نشبت بينهما مشاجرة، أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا من سلاح فرد خرطوش كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة المجني عليه.



أشار أمر الإحالة إلى أن نية القتل كانت متوافرة لدى المتهم، إلا أن جريمته لم تكتمل بسبب مداركة المجني عليه بالعلاج في الوقت المناسب، وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.



كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا فرد خرطوش وطلقتين خرطوش دون ترخيص، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.