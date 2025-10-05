القليوبية .. السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لتعاطيه الحشيش خلال القيادة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بمعاقبة سائق غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 17690 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2019 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "شريف م. م. ع"، مقيم بدائرة مركز القناطر الخيرية، ومخلى سبيله، أحرز في 16 يونيو 2025 جوهرًا مخدرًا من مادة الحشيش، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية رقم (ق ل ف / 8518)، حال كونه واقعًا تحت تأثير المخدر، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، ما عرّض حياة المواطنين والمارة للخطر.