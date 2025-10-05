فبيولا بدوي : فرص خالد العناني كبيرة في الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو

قالت الكاتبة والصحفية فابيولا بدوي إن فرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، المرشح لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، كبيرة، وإن حظوظه قوية، ونتوقع غدًا أن يكون هناك شبه إجماع، كونه شخصية لها مكانتها، ويتقن عدة لغات، وعالم في المصريات، ومتفق عليه من الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، كما أن فرنسا أعادت تأييدها له مجددًا.



وأضافت أن المرشح المنافس " الكنغولي " فيرمين إدوار ماتوكو ترشّح للمنصب قبل إغلاق باب الترشح، لكنه لا يحظى بدعم حقيقي في هذه الانتخابات.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" من العاصمة باريس :"غدًا نتوقع أن يكون هو المرشح في الانتخابات القادمة التي سوف تُجرى في السادس من نوفمبر."



موضحة أنه في حال فوزه سيكون أول مصري وعربي يتولى المنصب وثاني إفريقي ، فهذا حدث حقيقي في تاريخ منظمة اليونسكو، خاصة أن مصر تعود لريادتها الثقافية، وتتصدّر ملفات التعليم في إفريقيا إذا تولى الدكتور خالد العناني المنصب، ولها حركة حقيقية تجاه التعليم والثقافة والتربية".



ورداً على سؤال الحديدي : " المرشح الكونغولي موجود داخل المنظمة منذ عام 1990 وقد يكون يعرف الدهاليز "، علّقت قائلة: "المختلف هذه المرة أن هناك دولًا أوروبية منحت صوتها لخالد العناني، وهناك إجماع عربي، إضافة إلى الموقف الإفريقي مقارنة بالمحاولات الثلاث السابقة بالاخص فرنسا والتي تحتضن مقر اليونسكو وهذا له خصوصية ".



أردف : نتوقع أن نرى غداً نتيجة نتمناها المنافسة ليست بالهينة لان السياسة تتدخل في تلك الانتخابات وتغيير في المواقف قد يحدث لكن الامل كبير هذه المرة