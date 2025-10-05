قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب وسياسيون: نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر
الأرصاد: منخفض جوي يضرب عدة محافظات.. أمطار غزيرة منتصف الأسبوع
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فبيولا بدوي : فرص خالد العناني كبيرة في الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو

علي مكي

قالت الكاتبة والصحفية فابيولا بدوي إن فرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، المرشح لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، كبيرة، وإن حظوظه قوية، ونتوقع غدًا أن يكون هناك شبه إجماع، كونه شخصية لها مكانتها، ويتقن عدة لغات، وعالم في المصريات، ومتفق عليه من الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، كما أن فرنسا أعادت تأييدها له مجددًا.
 

وأضافت أن المرشح المنافس " الكنغولي " فيرمين إدوار ماتوكو ترشّح للمنصب قبل إغلاق باب الترشح، لكنه لا يحظى بدعم حقيقي في هذه الانتخابات.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" من العاصمة  باريس :"غدًا نتوقع أن يكون هو المرشح في الانتخابات القادمة التي سوف تُجرى في السادس من نوفمبر."


موضحة أنه في حال فوزه   سيكون  أول مصري وعربي  يتولى المنصب وثاني إفريقي ، فهذا حدث حقيقي في تاريخ منظمة اليونسكو، خاصة  أن  مصر تعود لريادتها الثقافية، وتتصدّر ملفات التعليم في إفريقيا إذا تولى الدكتور خالد العناني المنصب، ولها حركة حقيقية تجاه التعليم والثقافة والتربية".


ورداً على سؤال  الحديدي  : " المرشح الكونغولي موجود داخل المنظمة منذ عام 1990 وقد يكون يعرف الدهاليز  "، علّقت قائلة: "المختلف هذه المرة أن هناك دولًا أوروبية منحت صوتها لخالد العناني، وهناك إجماع عربي، إضافة إلى الموقف الإفريقي مقارنة بالمحاولات الثلاث السابقة بالاخص   فرنسا والتي تحتضن  مقر اليونسكو وهذا له خصوصية  ".


أردف : نتوقع أن نرى غداً نتيجة  نتمناها المنافسة ليست بالهينة لان السياسة تتدخل في تلك الانتخابات وتغيير في المواقف قد يحدث لكن الامل كبير هذه المرة

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل العالم الإرسالي والمهاجرين

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

أرشيفية

الزناتي: انتصار أكتوبر نموذج في التضحية.. والمعلم شريك في بناء الوعي

بالصور

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

