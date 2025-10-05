قعد جواري.. الحاصلة على المركز الأول في شهادة الإعدادية للمكفوفين بسوهاج تكشف تفاصيل تكريمها من شيخ الأزهر

كشفت الطالبة آية مهني، التي حصلت على المركز الأول في شهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة سوهاج، قصة تحديها مع السرطان والإعاقة، التي بدأتها في سن صغيرة بعد اكتشافها أنها مصابة بورم، حيث بدأت معاناتها من صداع ودوخة وظهور أعراض أخرى، وبعد الفحص تبين أنها مصابة بورم، ما أدى إلى فقدانها للبصر.

التحديات التي واجهتها

وقال آية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2، إنها تقبلت فقدان بصرها كأمر طبيعي بعد إجراء العملية، لكن التحديات كانت تبدأ من التنمر الذي تعرضت له، خاصة أثناء دراستها في مراحل التعليم الأولى، ورغم صعوبات التنمر والمعاناة، إلا أن آية أكملت تعليمها بنجاح، فحققت المركز الأول على مستوى محافظة سوهاج في شهادة الإعدادية للمكفوفين.

وتحدثت آية، عن فرحتها الكبرى عندما قابلت فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث استقبلها استقبالا حافلا، وأعطاها ظرفا يحمل مكافأة تقديرًا لها على تفوقها وتحديها للصعاب.

وأوضحت أنها كانت تستمع لخطبه عبر إذاعة القرآن الكريم، وعندما قابلته لأول مرة، كانت تشعر بسعادة غامرة.

وقالت: “أول ما شافني فضيلة الإمام قام من مكانه رحب بي جدا، ثم قعد جواري، وأعطاني ظرفا وقال لي: خدي ده من أبوكِ يا أحمد”.