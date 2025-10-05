ضياء الميرغني يكشف تفاصيل عودته للتمثيل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة صحية

تحدث الفنان ضياء الميرغني عن تفاصيل عودته إلى التمثيل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة صحية، مشيرًا إلى أن مسلسل "بابا المجال" كان محطة مهمة في حياته الفنية، أعادت له الثقة في نفسه.

مسلسل بابا المجال

وقال الميرغني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "مسلسل بابا المجال كان تجربة جميلة جدًا بالنسبة لي، خاصة إني كنت مش بشتغل من فترة طويل".

عودة الثقة مرة أخرى

وتابع: "اللي شجعني ورجع لي الثقة صديقي الفنان رياض الخولي، اللي أقنعني أشارك في العمل، بدأت أقاوم وامشي بالعافية، وبالفعل رجعت الثقة في نفسي من جديد".