بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص

التقى موقع صدى البلد الفنان القدير ضياء المرغني في منزله، في لقاء خاص و حصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف الفنان ضياء المرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن و أن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الأفيهات.

يذكر أن كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”