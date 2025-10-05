قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
توك شو

ضياء الميرغني يعبر عن مشاعره بعد تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ضياء الميرغني
ضياء الميرغني
محمد البدوي

كشف الفنان ضياء الميرغني عن كواليس مشاعره بعد تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أن هذا التكريم جاء في لحظة فارقة في حياته، خاصة بعد معاناة صحية أبعدته عن العمل لسنوات.

وقال الميرغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "أنا عملت عملية عشان أقدر أرجع أمشي على رجلي، لكن ربنا ما وفقش العملية وبقيت مش بشتغل بقالي سنتين تلاتة لما كرموني حسيت إن روحي اتردّت فيا من تاني".

وأضاف: "عندما أبلغوني بخبر التكريم شعرت بسعادة كبيرة وكدت أبكي على خشبة المسرح، لأن أعظم ما يمكن أن يناله أي فنان أو مبدع هو حب الناس وكنت في أمس الحاجة إلى هذا التكريم لأنه منحني طاقة أعيش بيها وأكمل".


 

ضياء الميرغني نهال طايل نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية

