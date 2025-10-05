ضياء الميرغني يعبر عن مشاعره بعد تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية

كشف الفنان ضياء الميرغني عن كواليس مشاعره بعد تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أن هذا التكريم جاء في لحظة فارقة في حياته، خاصة بعد معاناة صحية أبعدته عن العمل لسنوات.

وقال الميرغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "أنا عملت عملية عشان أقدر أرجع أمشي على رجلي، لكن ربنا ما وفقش العملية وبقيت مش بشتغل بقالي سنتين تلاتة لما كرموني حسيت إن روحي اتردّت فيا من تاني".

وأضاف: "عندما أبلغوني بخبر التكريم شعرت بسعادة كبيرة وكدت أبكي على خشبة المسرح، لأن أعظم ما يمكن أن يناله أي فنان أو مبدع هو حب الناس وكنت في أمس الحاجة إلى هذا التكريم لأنه منحني طاقة أعيش بيها وأكمل".



