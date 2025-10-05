قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

هالة السعيد وغادة والي يقدمان رسالة تشجيع لفناني ومبدعي معرض تراثنا 2025

جانب من المعرض
جانب من المعرض
محمد صبيح

استقبل معرض تراثنا الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق، والدكتورة غادة والي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير منظمة الامم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن السابقة.

وقامتا بجولة تفقدية بمرافقة باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز التقوا فيها بالعشرات من اصحاب المشروعات التراثية من فناني ومبدعي الحرف اليدوية من كافة محافظات الجمهورية وعبروا عن اعجابهم بتنوع وجودة المنتجات المعروضة.

دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن معرض تراثنا من أهم المعارض التي تعبر عن رؤية الدولة في دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها من القطاعات الهامة والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية للأسر خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد وأعربت عن سعادتها بمشاركة هذا العدد من السيدات والشباب مما يساعدهم على التوسع في تسويق منتجاتهم واستمرارهم في هذه الفنون العريقة. 

أضافت الدكتورة هالة السعيد أثناء جولتها لتفقد أجنحة المعرض أن الدولة تلعب دورا كبيرا في دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية من خلال قوانينها الداعمة للاستثمار وللمشروعات الصغيرة على مختلف تنوعها ومنها مشروعات الحرفيين في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المعرض أصبح ملتقى كبير لدعم الحرفيين تسويقيا وفنيا خاصة المرأة من صاحبات الحرف في المناطق والمحافظات الحدودية و الصعيد .

معرض تراثنا يمكن أصحاب الحرف اليدوية

كما استقبل الرئيس التنفيذي للجهاز الدكتورة غادة والي التي تفقدت عدد من أجنحة المعرض مشيدة بحرص الدولة وجهاز تنمية المشروعات على تنظيم مثل هذا الحدث بشكل منتظم وسنوي، ودوره في تمكين أصحاب الحرف اليدوية والمبدعين من خدمات تسويقية مقدمة بشكل احترافي، تساهم في نفاذ منتجاتهم إلى السوق المحلي والأسواق الإقليمية، وتساعدهم على التوسع في تلك المشروعات.

وعبرت الدكتورة غادة والي عن سعادتها بزيارتها لمثل هذا الحدث الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات باعتباره المظلة الراعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مشيدة بدور الجهاز في إتاحة وتقديم مختلف الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية لتمكين المواطنين وخاصة الشباب والمرأة من المزايا والحوافز التي أصدرتها الدولة خلال الفترة الحالية.

وأكد باسل رحمي عن سعادة كل المشاركين في المعرض من الفنانين والحرفيين واصحاب المشروعات التراثية بهذا الاهتمام الكبير من قيادات الدولة الذي تمثل في رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض وقيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بافتتاحه بالإنابة عن فخامة الرئيس ومعه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.  

وأشار إلي أن زيارة الدكتورة هالة السعيد والدكتورة غادة والي تعكس تشجيع هذه القيادات الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في قطاع الحرف التراثية وتوضح أهمية دورهم في الحفاظ علي التراث الفني المصري وتحويله إلي مصدر اقتصادي هام علي مستوي الأفراد والدولة مشيرا إلي اهتمام العشرات من الشخصيات العامة و السفراء و ممثلي الهيئات الدولية للحضور الي المعرض بشكل دوري كواحد من اهم معارض الفنون التراثية في مصر و الدول العربية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة من معرض تراثنا تنعقد في الفترة من 4 – 11 أكتوبر ويضم ما يزيد على ألف عارض من مختلف المحافظات الذين يعرضون منتجات متنوعة ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 10 مساء بمركز مصر للمعارض الدولية.

