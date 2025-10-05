ضياء الميرغني: شعرت بسعادة بالغة عند إبلاغي بخبر التكريم

عبر الفنان ضياء الميرغني ، عن سعادته الكبيرة بعد تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، والذي أُقيم مساء السبت 4 أكتوبر، مؤكدًا أن هذا التكريم جاء في وقته رغم تأخره، وأنه كان في حاجة كبيرة لمثل هذه اللحظة.

وقال الميرغني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "عندما أبلغوني بخبر التكريم شعرت بسعادة بالغة، وكدت أبكي على خشبة المسرح، فأعظم ما يمكن أن يناله أي فنان أو مبدع هو حب الناس".

طاقة كبيرة ودعما معنويا

وأضاف: "كنت أشعر أنني أحتاج إلى هذا التكريم كثيرًا، خاصة أنني كنت أمر بفترة صعبة، وهذا التقدير منحني طاقة كبيرة ودعما معنويا لا يُقدّر بثمن".