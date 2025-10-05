المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب

شدد الفنان محمد صبحي على خطورة ما يواجهه المجتمع المصري حاليًا، مؤكدًا أن هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب من خلال إغراق البلاد بالمخدرات والتأثير عبر السوشيال ميديا.

وقال محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "إحنا بنعيش زمن مختلف، فيه مؤامرات على مصر، والأخطر فيهم مؤامرة لتدمير 3 أو 4 أجيال، وده بيتم عن طريق مخدرات مخلقة من أعدائنا بيدخلوها ويوزعوها مجانًا علشان يدمروا شبابنا".

تجاوزات أخلاقية وسلوكية

وأضاف: "اللي كان عنده 5 سنين في 2011 أو 10 أو 15 أو 20، النهاردة بقوا أربع أجيال نسبة كبيرة منهم اتأثروا، وده باين في الشارع المصري من تجاوزات أخلاقية وسلوكية وجرائم غير مبررة".

وأشار صبحي إلى أن السوشيال ميديا ساهمت بدور كبير في زيادة خطورة الوضع، موضحًا: “أنا مؤمن طول عمري إني لازم أكون مربي، ومفيش حاجة اسمها تعاقب أجيال، لازم الأجيال تتداخل علشان يسلموا بعض علمهم وخبراتهم”.