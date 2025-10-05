قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب

محمد صبحي
محمد صبحي
محمد البدوي

شدد الفنان محمد صبحي على خطورة ما يواجهه المجتمع المصري حاليًا، مؤكدًا أن هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب من خلال إغراق البلاد بالمخدرات والتأثير عبر السوشيال ميديا.

وقال محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "إحنا بنعيش زمن مختلف، فيه مؤامرات على مصر، والأخطر فيهم مؤامرة لتدمير 3 أو 4 أجيال، وده بيتم عن طريق مخدرات مخلقة من أعدائنا بيدخلوها ويوزعوها مجانًا علشان يدمروا شبابنا".

تجاوزات أخلاقية وسلوكية 

وأضاف: "اللي كان عنده 5 سنين في 2011 أو 10 أو 15 أو 20، النهاردة بقوا أربع أجيال نسبة كبيرة منهم اتأثروا، وده باين في الشارع المصري من تجاوزات أخلاقية وسلوكية وجرائم غير مبررة".

وأشار صبحي إلى أن السوشيال ميديا ساهمت بدور كبير في زيادة خطورة الوضع، موضحًا: “أنا مؤمن طول عمري إني لازم أكون مربي، ومفيش حاجة اسمها تعاقب أجيال، لازم الأجيال تتداخل علشان يسلموا بعض علمهم وخبراتهم”.

محمد صبحي الفنان محمد صبحي المجتمع المصري السوشيال ميديا الشارع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

محكمة

المؤبد لسيدة وتغريمها 500 ألف جنيه لحيازتها الترامادول بقصد الإتجار في شبرا الخيمة

احتفالية جامعة مطروح بذكرى أكتوبر

جامعة مطروح تحتفل بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدولي بالبحيرة

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

المزيد