بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحدث ظهور لمحمد صبحي

شارك الفنان محمد صبحي جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، ويعتبر هو الظهور الأول له بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية دون الكشف عن تفاصيلها.

وظهر محمد صبحي فى صورة من أمام المسرح الخاص به ، وكتب معلقا: “المسرح حياتي اعيش فيه بأنفاس جمهوري الحبيب المشرف”.

وفى شهر أغسطس الماضي ، اندلع حريق داخل منزل محمد صبحي نتيجة ماس كهربائى فى جهاز تكييف.

أول تعليق من محمد صبحي

وكان طمأن محمد صبحي جمهوره ، وقال فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، “مسألة بسيطة ماس في فيشة ماخدتش ١٥ دقيقة ولا خسائر وكله تمام الحمدلله”.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا الفنان محمد صبحى بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق محدود فى جهاز تكييف داخل الفيلا، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية

وتعرض الفنان محمد صبحي، لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية بعد مما استدعى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات.