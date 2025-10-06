عمرو أديب: مصر بلد غريبة.. من كثرة كنوزها بتتسرق

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك دول حول العالم، لو امتلكت 10% فقط من آثار مصر، كانت ستعمل على إقامة الإحتفالات، مشيرا إلى أنه في مصر لدي قناعة راسخة بأن هناك أشياءً كثيرة تُسرق من الأثار دون أن نعرف عنها شيئا.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لدينا كم كبير كم الآثار ، مما يجعل من الصعوبة على حمايتها من السرقة والتلف، مؤكدا أن المصريين في كثير من الأحيان لا يتوقفون لتقدير الكم الهائل من الكنوز الأثرية التي يمتلكونها.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه خلال الفترة الأخيرة تم سرقة “أسورة” أثرية من المتحف المصري، واليوم فوجئنا بسرقة لوحة أثرية من أحد معابد سقارة، معلقا “بلد غريبة بتدلدق تاريخ، اللي هو من كترها بتتسرق، ده بيقولوا فيه 2 مليون قطعة أثرية في المخازن كمان”.