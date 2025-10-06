يغافل أصحاب المحلات.. سقوط لص الهواتف المحمولة بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة"من أحد المحال بالقاهرة.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بإرتكابه (4) وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب ، وتصرفه فى المسروقات بالببيع لدى عميله سىء النية (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) "أمكن ضبطه" وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





