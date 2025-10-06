أسامة حسن ينعي سمير محمد علي: من أجدع الشخصيات

نعي أسامة حسن نجم الزمالك الكابتن سمير محمد علي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر سمير محمد علي في ذمه الله أرجوا الدعاء ربنا يرحمك ياحبيبي من اجدع الشخصيات اللي ممكن تقبلها في حياتك".

أعلن شريف منير حسن مدير العلاقات العامة السابق في نادي الزمالك عن وفاة سمير محمد علي حارس القلعة البيضاء الأسبق.

وحددت الأسرة مساء يوم الأربعاء المقبل، موعدًا لاستقبال العزاء من مسجد الحامدية الشاذلية.

وقال شريف منير حسن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

توفى الى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد على ...الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبى.

وتوفي سمير محمد علي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.