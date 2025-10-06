قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يطلق مشروع تجميل وإنارة نفق صلاح سالم بمشاركة فتيات «ابنتي الغالية»

محافظ الأقصر يطلق مشروع تجميل وإنارة نفق صلاح سالم بمشاركة فتيات «ابنتي الغالية»
محافظ الأقصر يطلق مشروع تجميل وإنارة نفق صلاح سالم بمشاركة فتيات «ابنتي الغالية»
شمس يونس

أطلق المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إشارة البدء لأعمال تطوير وتجميل نفق صلاح سالم الرابط بين شرق وغرب السكة الحديد، ليعود من جديد واجهة حضارية مضيئة تليق بمدينة التاريخ والسحر.

وجاءت المبادرة بالتعاون بين محافظة الأقصر ومؤسسة «كوبتك أورفانز» من خلال مشروع «ابنتي الغالية»، حيث شاركت مجموعة من الفتيات في تنفيذ أعمال النظافة والدهانات والرسم على الجدران، مع تركيب منظومة إنارة حديثة تُبرز الجمال المعماري للنفق وتمنح المارة تجربة بصرية مبهجة وآمنة.

شهد الافتتاح اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ونرمين رياض المدير التنفيذي لمؤسسة كوبتك أورفانز، وسلوى مرقص مديرة مشروع «ابنتي الغالية»، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

وأكد محافظ الأقصر أن ما قامت به الفتيات يمثل نموذجًا مشرفًا لمشاركة الشباب في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تفتح أبوابها لكل مبادرة تسعى لرفع كفاءة المرافق وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

من جانبها، أوضحت نرمين رياض أن هذه المبادرة واحدة من بين 24 مبادرة أطلقتها فتيات «ابنتي الغالية» في محافظتي قنا والأقصر، وتهدف إلى تمكين الفتيات من المساهمة الفعالة في التنمية المحلية ودعم ثقافة التطوع والانتماء الوطني.


 

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ترشيحاتنا

الزمالك

مينا ماهر: اجتماعات مستمرة في الزمالك لمناقشة أزمات فريق الكرة ومصير المدير الفني

مينا ماهر

رسالة شديدة اللهجة من إعلامي لـ لاعبي الزمالك

سمير محمد علي

أسامة حسن ينعي سمير محمد علي: من أجدع الشخصيات

بالصور

بالأسود..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد