محافظ الأقصر يطلق مشروع تجميل وإنارة نفق صلاح سالم بمشاركة فتيات «ابنتي الغالية»

أطلق المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إشارة البدء لأعمال تطوير وتجميل نفق صلاح سالم الرابط بين شرق وغرب السكة الحديد، ليعود من جديد واجهة حضارية مضيئة تليق بمدينة التاريخ والسحر.

وجاءت المبادرة بالتعاون بين محافظة الأقصر ومؤسسة «كوبتك أورفانز» من خلال مشروع «ابنتي الغالية»، حيث شاركت مجموعة من الفتيات في تنفيذ أعمال النظافة والدهانات والرسم على الجدران، مع تركيب منظومة إنارة حديثة تُبرز الجمال المعماري للنفق وتمنح المارة تجربة بصرية مبهجة وآمنة.

شهد الافتتاح اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ونرمين رياض المدير التنفيذي لمؤسسة كوبتك أورفانز، وسلوى مرقص مديرة مشروع «ابنتي الغالية»، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

وأكد محافظ الأقصر أن ما قامت به الفتيات يمثل نموذجًا مشرفًا لمشاركة الشباب في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تفتح أبوابها لكل مبادرة تسعى لرفع كفاءة المرافق وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

من جانبها، أوضحت نرمين رياض أن هذه المبادرة واحدة من بين 24 مبادرة أطلقتها فتيات «ابنتي الغالية» في محافظتي قنا والأقصر، وتهدف إلى تمكين الفتيات من المساهمة الفعالة في التنمية المحلية ودعم ثقافة التطوع والانتماء الوطني.



