أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
محافظات

ضبط كميات من مصنعات اللحوم بعلامة تجارية غير مسجلة بالقليوبية

إبراهيم الهواري

كثفت مديرية التموين بالقليوبية من حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصول السلع والدعم إلى مستحقيه، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
وقد أسفرت إحدى الحملات التي نفذتها إدارة تموين الخانكة عن ضبط 1400 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن داخل ثلاجة مصنعات تقوم بوضع علامة تجارية غير مسجلة وتواريخ صلاحية مختلفة، وتم تحرير محضر جنح بالواقعة.
كما تم تحرير 9 محاضر جنح لأنشطة تجارية متنوعة، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 50 كجم سكر و50 كجم أرز.
وفي نفس السياق، قامت إدارة تموين القناطر الخيرية بتحرير 5 محاضر جنح لأنشطة تموينية وتجارية مختلفة، تضمنت حيازة نخالة بدون فواتير (تم التحفظ على 5 شكاير نخالة) وعدم الإعلان عن الأسعار والغلق بدون إذن مسبق.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والوزارة، بهدف ضبط الأسواق وتحقيق رضا المواطن.
وأشار مدير المديرية بالتأكيد على أن حفظ حقوق المواطنين وضمان سلامة السلع يأتي على رأس أولوياتها، مشيدة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

ترشيحاتنا

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة بدمياط

مدير تعليم القليوبية: غير مسموح باستغلال المدارس فى الدعاية الانتخابية

محافظ أسيوط يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بإعادة تأهيل 180 منزلًا

أسيوط.. افتتاح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بإعادة تأهيل 180 منزلا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

