ضبط كميات من مصنعات اللحوم بعلامة تجارية غير مسجلة بالقليوبية

كثفت مديرية التموين بالقليوبية من حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصول السلع والدعم إلى مستحقيه، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وقد أسفرت إحدى الحملات التي نفذتها إدارة تموين الخانكة عن ضبط 1400 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن داخل ثلاجة مصنعات تقوم بوضع علامة تجارية غير مسجلة وتواريخ صلاحية مختلفة، وتم تحرير محضر جنح بالواقعة.

كما تم تحرير 9 محاضر جنح لأنشطة تجارية متنوعة، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 50 كجم سكر و50 كجم أرز.

وفي نفس السياق، قامت إدارة تموين القناطر الخيرية بتحرير 5 محاضر جنح لأنشطة تموينية وتجارية مختلفة، تضمنت حيازة نخالة بدون فواتير (تم التحفظ على 5 شكاير نخالة) وعدم الإعلان عن الأسعار والغلق بدون إذن مسبق.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والوزارة، بهدف ضبط الأسواق وتحقيق رضا المواطن.

وأشار مدير المديرية بالتأكيد على أن حفظ حقوق المواطنين وضمان سلامة السلع يأتي على رأس أولوياتها، مشيدة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.