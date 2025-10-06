رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بالمعهد الفنى للتمريض

أجرى اليوم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعهد الفنى للتمريض.

رافقه خلالها الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتورة أمل عبد العزيز مديرة المعهد الفنى للتمريض ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ،وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد .

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية للطلاب ، وأدارا حورا بين الطلاب ،مؤكدا أنهم أصحاب رسالة ، فمهنة التمريض تُعتبر من المِهن السامية والإنسانية؛ بسبب ارتباطها بصحّة الإنسان، والمحافظة على حياته، وتخفيف معاناته وإحساسه بالألم، ويسمى كلّ من يعمل في هذا المهنة بملاك الرحمة؛ وذلك للدور الإنسانيّ الذي يؤديه في المراحل العلاجية المختلفة ، مشيرا ان جميع قيادات الجامعة أبوابها مفتوحة للطلاب ،من أجل تفعيل قنوات التواصل مع الطلاب للتعرف على احتياجاتهم وتذليل العقبات لهم .

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوى ان الصحة والتعليم تأتى ضمن اهتمامات الدولة ، وبالتالي الكوادر الطبية ضمن أولويتها وتقدم لهم كافة الدعم من تحقيق رسالتهم المكلفين بها .

وخلال الجولة تفقد الجيزاوى وحدة رعاية الوافدين ، ومركز الطبع والنشر، وأعمال الصيانة ورفع كفاءة مبنى الخدمات بالجامعة .