تحقيقات وملفات

جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة منسوب المياه والتصرفات حفاظًا على أرواح المواطنين..تفاصيل

أسيوط: إيهاب عمر

تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، يجري المحافظين جولات ميدانية لمتابعة منسوب نهر النيل،  ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تحسبا لاي طارئ، وذلك حفاظا على ارواح المواطنين..

محافظ اسيوط

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية إلى قناطر أسيوط الجديدة لمتابعة منسوب المياه والتصرفات المائية ميدانياً، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي بنهر النيل، والاطمئنان على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتكليف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الدائمة للموقف المائي وحماية أرواح المواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام الري،  والمهندس مقبل احمد مدير عام قناطر أسيوط الجديدة والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وأمل جميل مدير عام العلاقات والمتابعة والمتحدث بإسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي قناطر أسيوط الجديدة.

جاهزية الأجهزة والفرق الفنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرفة التحكم والمراقبة المركزية للقناطر، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي الري حول الموقف الحالي لتصرفات النيل ومناسيبه، مشيدًا بجاهزية الأجهزة والفرق الفنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات، كما عقد اجتماعًا ميدانيًا لمتابعة الإجراءات الوقائية والاستعدادات الطارئة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية وتكثيف التواجد الميداني لتأمين القرى والأراضي الزراعية الواقعة على ضفاف النهر.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الأوضاع مستقرة تمامًا ولا تمثل أي خطورة على المواطنين أو الأراضي الزراعية، موضحًا أن أي غمر جزئي لبعض أراضي طرح النهر جنوب القناطر هو أمر طبيعي ومتكرر سنويًا خلال فترة زيادة التصرفات المائية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق منخفضة بطبيعتها ولا تضم مباني أو زراعات رئيسية.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان ميدانية مشتركة تضم السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز ومسئولي الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف على مدار الساعة ورصد أي تغييرات عند مصبات النيل والترع والمجاري المائية.

وشدد المحافظ على أهمية تطهير مخرات السيول ومآخذ محطات المياه ورفع ورد النيل والمخلفات أولًا بأول والاستفادة منه عن طريق فرمه وتحويله إلى أعلاف، إلى جانب مراجعة حالة الآبار الارتوازية والتصرفات الزائدة، موجهًا مسئولي الصرف بتحديد مسارات جديدة آمنة لضمان عدم تجمع المياه أو تأثيرها على القرى المجاورة.

وجدد اللواء هشام أبو النصر طمأنته لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن الجزر الوسطى بنهر النيل في وضعها الطبيعي ومنسوب المياه في معدلاته المعتادة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن نهر النيل سيظل شريان الحياة ورمز العطاء لأبناء مصر، مشيدًا بجهود أجهزة الري والزراعة والمياه في التعامل الاحترافي مع الموقف، داعيًا الجميع إلى الاطمئنان والالتزام بالمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

اسيوط ارتفاع منسوب مياه نهر النيل نهر النيل قنطرة اسيوط

