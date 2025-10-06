مدير تعليم القليوبية: غير مسموح باستغلال المدارس فى الدعاية الانتخابية

عقد مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكيد على تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية.

وذلك في إطار حرص لبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بانتظام العملية التعليمية.

وقال وكيل الوزارة أنه تم مناقشه متابعة انتظام العملية التعليمية وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة مؤكدا على التأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس بمختلف مراحلها، ومتابعة انتظام الدراسة والالتزام الكامل بالخطط الزمنية للمناهج الدراسية.

كما أكد وكيل الوزارة على تواجد القيادات التعليمية ميدانيا داخل المدارس بصفة مستمرة ومتابعة انضباط المعلمين والطلاب ورفع تقارير دورية عن المتابعة الميدانية.

كما وجه بالتشديد على عدم استغلال المدارس أو منشآتها أو أسوارها في أي نشاط سياسي أو انتخابي، أو لصالح أي مرشح وتعميم الأمر الإداري الصادر بهذا الشأن على جميع المدارس والإدارات التعليمية والالتزام التام بتنفيذه .

كما وجه بالتأكيد على سرعة استلام الكتب الدراسية من المخازن وتوزيعها على جميع الطلاب دون تأخير، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

وكذلك تكليف الإدارات التعليمية بحصر أعداد معلمي الأجر وتجهيز كشوف الاستحقاقات الخاصة بهم، على أن يتم إرسالها فورًا إلى السيد مدير الشؤون المالية بالمديرية لاتخاذ اللازم .

كما شدد على أهمية تعزيز الإيجابيات في العمل داخل المدارس والإدارات التعليمية، مع التركيز على إزالة السلبيات ومتابعتها أولا بأول لضمان استمرار التطوير والتحسين في الأداء .

كما أكد على متابعة الغياب اليومي للطلاب والمعلمين بانتظام ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الغياب غير المبرر، مع التأكيد على ضرورة حضور الطلاب بصفة مستمرة وتفعيل التقييمات بأنواعها المختلفة لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.