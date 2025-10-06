قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الثقافة: 500 فعالية فنية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

وزير الثقافة
وزير الثقافة
البهى عمرو

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن الوزارة أطلقت ما يزيد عن 500 فعالية فنية وثقافية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تشمل محافظات الجمهورية كافة، موضحة أن الفعاليات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز مشاعر الفخر والانتماء الوطني لدى المواطنين، حيث تم افتتاح معرض كتاب بمحطة مترو الأوبرا لأول مرة، بمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة مثل الهيئة العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وركز المعرض على تقديم كتب توثق نصر أكتوبر من مختلف الزوايا، وتتناول بطولات القوات المسلحة والجنود المصريين.

وأضافت هاشم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفعاليات تشمل أيضا معرض دمنهور للكتاب، ومعرضاً آخر مقام بـالزمالك في مقر المركز القومي للموسيقى والمسرح، كما تستعد دار الأوبرا المصرية اليوم لاستضافة احتفالية فنية كبرى يحييها نخبة من نجوم الطرب المصري، من بينهم هاني شاكر، محمد ثروت، ومحمد الحلو، إلى جانب احتفالية أخرى على مسرح البالون يشارك فيها الفنان الكبير علي الحجار، في أجواء تحتفي بروح النصر والفرح والبهجة التي ما زالت حية في وجدان المصريين بعد أكثر من خمسة عقود.

وأكدت أن الوزارة تولي أهمية كبرى لمشاركة الأجيال الجديدة في هذه المناسبة الوطنية، من خلال إطلاق مسابقات متنوعة، ومن أبرزها مسابقة نظمها المركز القومي للسينما لتشجيع الشباب على إنتاج أفلام قصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي حول حرب أكتوبر، إلى جانب مسابقات للأطفال تهدف لتعريفهم بقصص وبطولات النصر، كما لاقت فيديوهات النصر القديمة التي أُعيد نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة تفاعلاً واسعاً، خاصة الفيديوهات التوثيقية لبيانات العبور وخطابات القادة العسكريين، مما يؤكد على ارتباط الشعب المصري العاطفي والوجداني بهذه الذكرى الخالدة.

وزارة الثقافة الثقافة أكتوبر نصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

السودان

شبكة أطباء السودان: 13 قتيلا و19 مصابا في قصف الدعم السريع للفاشر

السلع

تموين القاهرة: خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير الثقافة

الثقافة: 500 فعالية فنية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد