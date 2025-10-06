الثقافة: 500 فعالية فنية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن الوزارة أطلقت ما يزيد عن 500 فعالية فنية وثقافية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تشمل محافظات الجمهورية كافة، موضحة أن الفعاليات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز مشاعر الفخر والانتماء الوطني لدى المواطنين، حيث تم افتتاح معرض كتاب بمحطة مترو الأوبرا لأول مرة، بمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة مثل الهيئة العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وركز المعرض على تقديم كتب توثق نصر أكتوبر من مختلف الزوايا، وتتناول بطولات القوات المسلحة والجنود المصريين.

وأضافت هاشم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفعاليات تشمل أيضا معرض دمنهور للكتاب، ومعرضاً آخر مقام بـالزمالك في مقر المركز القومي للموسيقى والمسرح، كما تستعد دار الأوبرا المصرية اليوم لاستضافة احتفالية فنية كبرى يحييها نخبة من نجوم الطرب المصري، من بينهم هاني شاكر، محمد ثروت، ومحمد الحلو، إلى جانب احتفالية أخرى على مسرح البالون يشارك فيها الفنان الكبير علي الحجار، في أجواء تحتفي بروح النصر والفرح والبهجة التي ما زالت حية في وجدان المصريين بعد أكثر من خمسة عقود.

وأكدت أن الوزارة تولي أهمية كبرى لمشاركة الأجيال الجديدة في هذه المناسبة الوطنية، من خلال إطلاق مسابقات متنوعة، ومن أبرزها مسابقة نظمها المركز القومي للسينما لتشجيع الشباب على إنتاج أفلام قصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي حول حرب أكتوبر، إلى جانب مسابقات للأطفال تهدف لتعريفهم بقصص وبطولات النصر، كما لاقت فيديوهات النصر القديمة التي أُعيد نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة تفاعلاً واسعاً، خاصة الفيديوهات التوثيقية لبيانات العبور وخطابات القادة العسكريين، مما يؤكد على ارتباط الشعب المصري العاطفي والوجداني بهذه الذكرى الخالدة.