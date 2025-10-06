وكيل رياضة القليوبية يجتمع مع لاعبي المشروع القومي استعدادا للبطولة الدولية للمصارعة ببرج العرب

عقد الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الأول مع لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، المشاركين في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية رقم 36 وبطولة الأندية العربية للمصارعة، المقامة في برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 10/8 وحتى2025/10/13.

جاء ذلك في إطار الإهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة لدعم ورعاية الابطال الرياضيين، تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وبحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة.

وأكد الفرماوي، حرص المديرية على توفير كل سُبل الدعم للاعبين، واستدل بالمستوى الغنى للاعبيبن في البطولات السابقة، مثمنا جهودهم المبذولة لتحقيق إنجازات رياضية مشرفة للقليوبية ولمصر، مشددا على أهمية الانضباط والالتزام بخطط التدريب خلال المشاركة في هذه البطولات الكبرى،واكد أننا نراهن عليهم في تحقيق نتائج محلية ودولية

ويُعد، المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي واحدا من أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية العناصر المتميزة في مختلف الألعاب الرياضية، وصناعة جيل جديد من الأبطال، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة ودعم إداري وفني مستمر، كما يساهم المشروع في تأهيل اللاعبين علميا وبدنيا ونفسيا ليكونوا قادرين على المنافسة القوية، ورفع اسم مصر عاليًا في البطولات القارية والدولية، بما يعكس مكانة الرياضة المصرية ويعزز من دورها في بناء شخصية الشباب وغرس قيم الانتماء والروح الرياضية.