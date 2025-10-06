الائتلاف الوطني الحر: قوائمنا الانتخابية تضم شخصيات عامة وقيادات حزبية ونقابية وشبابية ونسائية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر ، أن الائتلاف الوطني الحر استكمل تشكيل قوائمه الانتخابية التي وتضم شخصيات عامة وقيادات حزبية ونقابية وشبابية ونسائية، لخوض انتخابات مجلس النواب بما يعكس التنوع الوطني ويؤكد التزام الائتلاف بدعم الدولة الوطنية الحديثة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل الديمقراطي والائتلاف الوطني الحر يخوضان هذه الانتخابات بروح وطنية خالصة ومسؤولية سياسية كبيرة، واضعين مصلحة مصر فوق أي اعتبار، ومؤمنين بأن المنافسة الشريفة وخدمة المواطن هما أساس العمل السياسي الحقيقي.

وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر و تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب.

كما قررت تحديد يومي 24 و 25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.