محافظ الإسماعيلية: استمرار الحملات لإزالة أماكن النباشين بالمدينة

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

حيث قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لحي ثانِ والوحدة المحلية لقرية نفيشة أمس الأحد، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بقرية نفيشة وحي ثانِ مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورئيس قرية نفيشة ونائب حي ثانِ.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بالمرور على عدة منطقة بقرية نفيشة وحي ثانِ مدينة الإسماعيلية منها حديقة المثلث بأبوعطوة والمنطقة المجاورة للمقابر وشارع مسجد الخلفاء الراشدين، والشوارع الجانبية لطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، هذا إلى جانب شارع رضا بحي ثانِ.

وأضافت أنه تم تحرير عدد ٧ محاضر للنباشين و٤ محاضر لمخازن بدون ترخيص وعدم الحصول على رخصة تشغيل من جهاز تنظيم المخلفات، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

كما قامت الحملة بهدم وكرين للنباشين تم اقامتهم بحديقة المثلث بمنطقة أبوعطوة وتم إزالتهم تمامًا ورفع المخلفات، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.