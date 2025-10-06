الأنبا عمانوئيل يشارك في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

بدعوة من الوزير المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، توجه نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة-الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك إلى موقع الجندي المجهول، بمدينة الأقصر، مشاركًا في حفل وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

وفي ذات السياق، وبدعوة كريمة من اللواء محمد أحمد الرفاعي، قائد الفرقة الخامسة عشر دفاع جوي، وفي إطار المشاركة الوطنية، وتقديرً لتضحيات القوات المسلحة المصرية، قام صاحب النيافة، بزيارة رسمية إلى قيادة الدفاع الجوي، الفرقة الخامسة عشرة، للمشاركة في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي تجسد وحدة الشعب المصري، وتكاتفه بجميع أطيافه خلف قواته المسلحة الباسلة.

رافق نيافة المطران في كلا الاحتفالين الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والسيد ناجي صموئيل، حيث توكّد هذه الزيارة أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز لجميع المصريين، ودليلًا على قدرة الوطن على تجاوز التحديات مهما عظمت.

وهذه الزيارة تعبير للشكر العميق، لما تقوم به القوات المسلحة من دور وطني عظيم في حماية أمن مصر، واستقرارها، مشيرًا إلى أن الكنيسة تصلي دومًا من أجل سلام الوطن، وأمانه.